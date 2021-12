Jogos-2016: Organização defende homenagem a Havelange

A entrevista realizada pelos organizadores da Rio-2016 para apresentar detalhes do show brasileiro na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres foi marcada pelo constrangimento.

O diretor do Comitê Organizador dos Jogos de 2016, Leonardo Gryner, foi questionado por um repórter estrangeiro sobre o fato do Engenhão homenagear João Havelange, ex-presidente da Fifa envolvido num caso milionário de suborno na entidade.

"Nós estamos orgulhosos de todos os nossos esportistas, do presente e do passado", afirmou Gryner. Em seguida, o jornalista questionou novamente: "Inclusive de João Havelange e Ricardo Teixeira?". "Não creio que Ricardo Teixeira tenha sido um esportista", acrescentou o dirigente.

Gryner ainda foi questionado mais duas vezes sobre Havelange. "Vou repetir o que já disse anteriormente. Nós estamos muito orgulhosos do que Havelange fez pelo esporte do Brasil e do mundo. Até onde eu sei, ele já pagou à Justiça pelo que ele fez", disse o dirigente.

