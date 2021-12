Jogadores do Brasil fazem "medalhaço" em resposta a críticas

Ao final do jogo da Seleção Brasileira, diversos atletas demonstraram ter ficado chateados com as críticas que receberam no início da Olimpíada. Em entrevista, Neymar citou os comentários e repetiu a famosa frase de Zagallo: "Vocês vão ter que me engolir". O zagueiro Marquinhos também mandou seu recado: "Os humilhados foram exaltados".

De todas as críticas, uma parece ter incomodado ainda mais os jogadores, que se reuniram e fizeram um "medalhaço" no perfil do ex-jogador Neto, comentarista da Band. Os atletas postaram, simultaneamente, emojis de medalhas de ouro em uma publicação do ex-jogador.

A postagem em questão é um vídeo de Neto fazendo embaixadinhas com a legenda: "Dureza ver essa seleção masculina na Olimpíada".

Dureza ver essa Seleção masculina na Olimpíada... Um vídeo publicado por Craque Neto (@10neto) em Ago 8, 2016 às 11:56 PDT

O ex-jogador respondeu a provocação dos jogadores: "A boleirada entrou nas minhas mídias sociais pra responder a altura. Do caralho! Acho isso aí uma baita vibração... Os caras mostraram vontade e cresceram. Foram grandes! Achei legal! O Brasil nunca tinha conquistado uma medalha de ouro. Eles jogaram, lutaram e ficaram com a medalha. Parabéns!".

Apesar de reconhecer o feito, Neto disse que é necessário ter "calma" e dar continuidade ao trabalho. "Molecada, vocês fizeram história e merecem reconhecimento por isso. Mas esperem. O ouro foi obrigação. Na minha visão trata-se a partir de agora da base da seleção principal. Disse isso nos meus últimos posts. Só que agora quero ver sequência! Quero ver a mesma motivação para jogar bola na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Resenha em mídia social é fácil. Resposta de verdade é no campo", escreveu.

Na manhã deste domingo, 21, Neto voltou a falar sobre o assunto. Ele postou a imagem do protesto dos jogadores em seu perfil no Instagram e mandou recado para a garotada. "É isso aí! Gostei de saber que se preocuparam primeiro em me responder do que em comemorar. Mas lembrem que a resposta verdadeira tem que ser dada dentro do campo. E vou estar sempre de olho!".

É isso aí! Gostei de saber que se preocuparam primeiro em me responder do que em comemorar. Mas lembrem que a resposta verdadeira tem que ser dada dentro do campo. E vou estar sempre de olho! Uma foto publicada por Craque Neto (@10neto) em Ago 21, 2016 às 7:14 PDT

<GALERIA ID=20677/>

adblock ativo