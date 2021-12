Joanna Maranhão volta a ser alvo de polêmica na internet

Depois de pedir respeito nas redes sociais, a nadadora Joanna Maranhão voltou a ficar no centro das atenções nesta quarta-feira, 10. Isso porque internautas acharam um tuíte antigo da atleta em que ela disse que a transexual Ariadna, ex-participante do Big Brother Brasil, precisaria nascer de novo para virar mulher.

Após localizar essa e outras publicações da nadadora se referindo a mulheres como "vagabundas", os usuários ironizaram. "Temos que denunciar mesmo ofensa na internet", disse um internauta. "Mais uma que vai trancar a conta e falar que quem escreveu não foi ela... E se foi, ela mudou ou se redescobriu", comentou outro.

Joanna não demorou em responder. Ela fez um vídeo no Snapchat pedindo desculpas a quem se sentiu ofendido com as "brincadeiras na internet" e afirmou que não é homofóbica.

"Eu entendi o quanto que uma brincadeira na internet pode magoar as pessoas. O pessoal foi atrás de uns tuítes antigos meus, em que eu fiz umas... Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa homofóbica, pelo contrário, eu luto contra isso. Mas tem um tuíte meu antigo que falo que 'Ariadna não vai ser mulher nunca'. Mas a verdade é que nem todo mundo me conhece, né? Então abre, sim, precedente, e sem querer posso ter magoado muitos transexuais que passam por situações difíceis", disse.

A nadadora falou ainda sobre brincadeiras feitas dentro de casa e a diferença do que deve ser postado nas redes sociais: "Uma coisa sou eu brincar dentro da minha casa com meu irmão e com minha mãe. Quando meu irmão fica doente eu falo assim 'ah, ficou doente, porque é viado, se fosse hétero não ficava doente'. Outra bastante diferente é eu ir no Twitter falar isso. E aí as pessoas obviamente pegam, botam fora de contexto, e parece mesmo que sou uma pessoa homofóbica. Então eu quero pedir perdão a todo mundo da comunidade LGBT pela brincadeira que eu fiz no Twitter há um tempo atrás. Eu faço brincadeira o tempo todo, mas acho que essa foi uma brincadeira pesada".

Polêmica

Joanna Maranhão usou o espaço na mídia nesta terça, 9, para pedir que os atletas sejam respeitados. Ela reclamou de ser alvo de críticas e ofensas após não conseguir vaga para semifinal dos 200 m borboleta.

"Não acho que tenha refletido na prova. Eu nadei mal e ponto final. A culpa é minha. Eu travei no final. A culpa é 100% minha. Não estou usando isso para justificar, de jeito nenhum. Mas desejar que eu seja estuprada, desejar que minha mãe morra, comemorar porque eu não peguei uma final por cinco centésimos, eu acho isso uma covardia, uma falta de caráter. Isso não se faz com ninguém. Todo mundo já passou por alguma decepção na vida. Eu já ganhei por cinco centésimos, já perdi por cinco centésimos. Eu já pensei em tirar minha própria vida. Eu lutei pra caramba. Eu conquistei quatro vezes o índice olímpico para estar aqui. Eu sou a melhor atleta do medley do Brasil desde os 14 anos de idade. Eu não preciso que isso tenha valor para os outros. Eu preciso que tenha valor para mim. Pra mim tem valor. Eu me orgulho muito da minha trajetória, da minha história. Não é que esse tipo de mensagem vai me fazer parar de nadar ou desistir. Mas machuca, dói. A Rafaela não merecia ter escutado o que ela escutou há quatro anos. A Sarah não merece escutar. Eu lembro que o Leandro Guilheiro teve um ciclo até Londres brilhante. E aí, quando ele não ganhou medalha as pessoas começaram a chamar ele de Leandro Pipoqueiro. Um cara que é campeão mundial júnior, tem duas medalhas em campeonatos mundiais, duas medalhas em Jogos Olímpicos, um cara que tira golpe dos dois lados, ser chamado assim, é muito cruel. Eu não sei se o fato de a gente vir de um país com uma cultura futebolística faz com que as pessoas se sintam no direito de fazer isso", desabafou.

adblock ativo