O japonês Ogita Hiroki sonhava com a final olímpica no salto com vara, disputado na noite de segunda-feira, 15, mas acabou sendo eliminado da competição por causa de um incidente inusitado. Durante a execução do salto, o pênis do atleta acabou encostando na barra, que caiu enquanto ele aterrisava no solo. Desde então, o acontecimento virou motivo de piada e de muita zoação dos internautas nas redes sociais.

Da Redação Japonês que derrubou barra com pênis é alvo de piadas

Quem faturou o ouro foi o brasileiro Thiago Braz ao saltar 6,03 metros na noite desta segunda-feira15. A prata e o bronze ficaram com o o francês Renaud Lavillenie e o norte-americano Sam Kendricks, respectivamente.

