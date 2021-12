Isaquias Queiroz e Robson Conceição buscam ouro nesta terça

Terça-feira. 16 de agosto de 2016. É um dia para entrar para a história do esporte baiano. Com Isaquias Queiroz, às 9h08, com sua canoa nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, e com Robson Conceição, às 19h, e com sua mão rápida e certeira no ringue de boxe do Rio Centro, o estado é favorito a subir duas vezes ao pódio na Rio-2016, e com altas chances de conseguir a medalha de ouro em ambos os casos. A Bahia ainda pode ter ainda uma terceira vitória olímpica no dia, com Allan do Carmo, na maratona aquática.

Especialistas de todo mundo cravam triunfos nesta terça para Robson, 27, e Isaquias, 22. O pugilista, que luta contra o francês Sofiane Oumiha, 21, terá pela frente um adversário sem resultados expressivos no esporte, e que é considerado 'zebra' por ter avançado à final da categoria leve (até 60 kg). Já o baiano, além de ter batido o tricampeão mundial Lazaro Lavarez (CUB) na semifinal, tem em seu currículo um vice-campeonato mundial, em 2013, e um 3º lugar em 2015.

Isaquias pode deixar a Rio-2016 com três medalhas (Foto: Murad Sezer l Reuters)

Por outro lado, Isaquias tem pela frente um rival de peso e que até fez um tempo melhor do que o ubaitabense nas baterias que os classificaram diretamente à final do C1-1000 m, sem precisar disputar as semi. O alemão Sebastian Brendel, atual campeão olímpico, fez 3m58s44, contra 3m59s615 do baiano, mas nos bastidores do Estádio da Lagoa, nesta segunda, 15, havia um discurso de consenso que Isaquias estava se poupando, já que ainda disputará mais duas provas na Rio-2016.

"O clima ajudou bastante, o vento estava bom e amanhã (terça-feira) acredito que estará melhor ainda. Estou muito feliz pelo resultado e me sinto em casa competindo aqui, até porque já morei e treinei durante dois anos no Rio. Agora é a final", disse Isaquias após a prova.

Se as palavras do canoísta esbanjam confiança, o soteropolitano Robson Conceição não fica atrás de seu conterrâneo. "Eu já estava com a medalha garantida desde a semifinal, mas nunca estive satisfeito. Amanhã (terça-feira) vai ser um dia de festa, que vai mostrar que o Brasil é um celeiro do boxe e o boxe da Bahia é o melhor do mundo. Evolui muito nos treinos em Salvador, sendo espancado [gargalha] pela turma lá (da Academia Champion, onde foi formado): Lázaro, Neto... Vou buscar esse ouro", avisa.

Supercílio e ansiedade

O único teórico problema que Robson pode ter nesta terça é o supercilio esquerdo aberto após a cabeçada que levou do cubano Lazaro Lavarez na semifinal de domingo, 14, tida por todos como a final antecipada. Já Isaquias pode sofrer com a ansiedade de estar disputando sua 1ª Olimpíada, mas ele garante que está preparado. "O trabalho foi feito para todo um ciclo olímpico e sei que estou pronto para dar o meu melhor amanhã (terça-feira), disse o canoísta.

Em caso de ouro, tanto para Robson Conceição quanto para Isaquias, o feito seria inédito para o boxe e a canoagem de velocidade no Brasil. Nos ringues, o país já obteve quatro medalhas: bronze para Servilio de Oliveira (1968), Yamaguchi Falcão (2012) e Adriana Araújo (2012), além de uma prata para Esquiva Falcão (2012). Já nas raias uma conquista representaria o 1º pódio da modalidade.

