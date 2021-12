Isaquias Queiroz disputa final como favorito ao ouro

Não deu nem tempo de comemorar a medalha de prata, conquistada na manhã de terça, na categoria C1-1000m da canoagem de velocidade. De volta à água da Lagoa Rodrigo de Freitas já às 9h da manhã desta quarta-feira, 17, Isaquias Queiroz mostrou que, no embalo, tem tudo para sair da Rio-2016 como o primeiro brasileiro a conquistar três pódios em uma única edição dos Jogos. Com direito a bater o recorde olímpico da C1-200m, o ubaitabense se classificou à final desta quinta, 18, às 9h23, como favorito ao ouro.

E Isaquias está confiante que será mesmo campeão na prova. Perguntado se havia dormido bem e se tinha conseguido curtir o pódio no dia anterior, ele esbanjou bom humor. "A medalha dormiu na minha cama, no travesseiro comigo. E é pesada para ca%#&... Agora ela vai ficar guardada esperando a companheira dela chegar", brincou o canoísta após garantir a vaga na final, conquistada após duas regatas.

Na primeira, logo às 9h23, ele fez apenas o 2º tempo, com 40s522, atrás do francês Thomas Simart, e se garantiu nas semifinais. Valendo vaga na decisão, ele não vacilou e com 39s659, quebrou o recorde olímpico e passou para a final om o melhor tempo entre os competidores.

Isaquias creditou o bom tempo à concentração. "Ontem [terça-feira] mesmo de manhã, o meu treinador já me mandou esquecer a medalha de prata e eu vim de tarde para fazer um treinamento leve de largada, porque eu tenho os primeiros 50m lentos e os outros 150 vou buscar quem está na frente e passar, mas agora estou com uma saída melhor. Nos 200 m você não pode errar em nenhum momento", explicou. Questionado pela reportagem de A TARDE se ele não estava tranquilo demais para um dia tão importante, ele respondeu que "Vou mais tranquilo porque já fiz minha estreia e ganhei medalha. Isso já me deu mais tranquilidade".

<GALERIA ID=20675/>

Mais uma prova

Após decidir o C1-200 m nesta quinta (prova na qual foi bronze no Mundial de 2015), Isaquias ainda compete na sexta, 19, pela manhã, nas eliminatórias da C2-1.000m, ao lado do também baiano Erlon Silva, de Ubatã. Se avançar à final, a dupla disputa medalha no sábado.

Com a agenda cheia e perguntado se o embalo, sem descanso, ajuda mais ou prejudica, Isaquias garantiu que está preparado e focado. "Atrapalha, não. Sábado à tarde eu vou poder curtir, ou domingo, já que vou ficar um pouco mais no Rio. Espero ganhar essas três medalhas para poder curtir mais ainda, principalmente quando chegar na Bahia, onde vou poder dançar um arrocha", finalizou, aos risos.

Outros brasileiros

Outros brasileiros entraram na água nesta quarta na canoagem. No K1 500m feminino, Ana Paula Vergutz acabou ficando fora das semifinais da prova. Já no K2 200m masculino, a dupla formada por Gilvan Ribeiro e Edson Silva fez o quinto melhor tempo da bateria 2, com 33s021, e avançou para a próxima fase. Na semifinal 1, entretanto, eles terminaram a prova em 33s359 e acabaram com uma vaga na final B da prova, que será disputada nesta quinta, e não vale medalha

