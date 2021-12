Início do dia terá medalhas para tiro esportivo e ciclismo

No primeiro dia dos Jogos Olímpicos após a cerimônia oficial de abertura, medalhas já serão distribuídas no início deste sábado, 6. Vão ser dois pódios no no tiro esportivo, na pistola de ar 10m masculino e na carabina de ar 10m feminino.

Na disputa masculina, o Brasil tem uma de suas esperanças de pódio. Felipe Wu foi apontado pela publicação norte-americana Sports Illustrated como possível medalhista de prata. No entanto, as mulheres serão premiadas primeiro, com a final começando às 10h30. A decisão dos homens se inicia às 15h30.

Antes, o ciclismo de estrada terá o seu vencedor em prova que começa às 9h30. O percurso do masculino tem 241,5 quilômetros e fechará várias vias da cidade do Rio de Janeiro durante parte do dia.

