Ingrid desabafa após se envolver em polêmica na Rio 2016

A saltadora Ingrid Oliveira desabafou nas redes sociais depois de ser alvo de uma polêmica na Vila Olímpica. Um romance vivido por Ingrid com Pedro Henrique Gonçalves, atleta da delegação brasileira de canoagem, durante a Olimpíada, foi apontado como pivô de uma briga entre ela e a parceira Giovanna Pedroso. Isso porque Giovanna não teria gostado da atitude da colega, que teria levado o paquera para o quarto que as duas dividiam.

Depois de ver seu nome em diversos sites de notícias, Ingrid decidiu usar as redes sociais para desabafar. "A derrota na vida também é uma vitória... Sem ela a gente não cresce. Errar todo mundo erra, ninguém é perfeito abaixo de Deus. Mesmo estando brigada com a Giovanna, continuo confiando nela e pondo minha mão no fogo por ela. Errar todo mundo erra, ninguém é perfeito abaixo de Deus. Somos amigas sim. Já passamos por muitas coisas juntas, momentos bons e ruins de ambas as partes. Depois daqui vamos sentar e conversar, mas no momento estou totalmente focada para entrar em uma final olímpica (coisa que ninguém fez). E sobre minha vida pessoal eu não tenho absolutamente nada a declarar".

A polêmica tornou-se pública depois que Ingrid e Giovanna terminaram em última posição na final da prova de plataforma de 10m sincronizada. De acordo com a mídia nacional, o rompimento da dupla teria afetado o desempenho delas, o que é negado pelas duas.

A briga delas ganhou proporção depois que Giovanna relatou aos superiores que Ingrid dormiu acompanhada no quarto que elas dividiam. Outros atletas do Time Brasil souberam do fato e se posicionaram, criando uma crise interna na delegação brasileira.

Apesar da polêmica, a equipe brasileira decidiu não punir os envolvidos. Ingrid volta a competir no próximo dia 17, na plataforma 10m individual.

