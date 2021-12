Ingressos para abertura da Rio-2016 à venda na quinta-feira

Nesta quinta-feira, 21, o Comitê Rio-2016 libera a venda de ingressos para as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olimpicos e para as finais do atletismo.

Estão incluídos nesse lote as finais do atletismo com os 100m e 200m rasos e o revezamento 4x100 masculino, provas que terão como principal favorito o astro jamaicano Usain Bolt.

Os ingressos vão ser disponibilizados a partir das 12h desta quinta-feira, 21, no site www.rio2016.com/ingressos. Segundo os organizadores, toda quinta-feira, sempre ao meio-dia, o Comitê Rio 2016 irá liberar novos ingressos de sessões esgotadas e de outros esportes.

Maior procura

Já foram vendidos 62% dos ingressos. Por ora, estão disponíveis 2,2 milhões de ingressos para compra no total. Os esportes mais procurados na compra de ingressos são, pela ordem, o futebol, basquete, vôlei, atletismo e handebol.

Os Estados que mais compraram até agora foram o Rio de Janeiro e São Paulo. A Bahia aparece em quinto lugar na lista, atrás do Distrito Federal e Minas Gerais e seguido pelo Amazonas.

