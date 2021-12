Inédito: baiano Isaquias Queiroz conquista prata na canoagem

O baiano Isaquias Queiroz conquistou a prata nesta terça-feira, 16, na prova de C1 1000m da canoagem de velocidade. O brasileiro cumpriu a expectativa de medalha e ainda quer voltar a subir no pódio mais duas vezes.

Isaquias ainda compete nas categorias C2 1000m (com Erlon Souza) e C1 200m. Se conseguir mais duas medalhas, o baiano será o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos.

Baiano fatura a prata após chegar atrás do alemão (Foto: Damir Sagolj | Agência Reuters)

Enquanto Isaquias ficou com a prata, o ouro ficou com o alemão Sebastian Brendel. O baiano ainda tentou ultrapassar o alemão, disputando o primeiro lugar a cada remada, mas Sebastian demonstrou mais força na reta final, vencendo o brasileiro por menos de 2 segundos. Isaquias terminou a prova com 3m58s529, na frente de Serghei Tarnovschi, que ficou com o bronze.

Essa é a primeira medalha do Brasil na canoagem de velocidade.

