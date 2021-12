Hugo Calderano perde no tênis de mesa e está fora dos Jogos

O atleta brasileiro Hugo Calderano perdeu nesta segunda-feira, 8, para o japonês Jun Mizutani na quarta rodada da disputa individual do tênis de mesa e está fora da disputa por medalhas na Olimpíada. Mizutani, que é o sexto colocado no ranking mundial, venceu a partida por 4 sets a 2, no Pavilhão 3 do Riocentro.

Nas três primeiras rodadas dos Jogos Olímpicos, Calderano havia vencido Andy Pereira, de Cuba; Par Gerell, da Suécia, e Peng Tang, de Hong Kong.

Esta foi a primeira Olimpíada disputada pelo atleta brasileiro, de 20 anos. No ano passado, Calderano levou o ouro no torneio individual dos Jogos Pan-Americanos de Toronto.

<GALERIA ID=20665/>

adblock ativo