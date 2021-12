Hotéis de Salvador serão avaliados para as Olimpíadas

Até o próximo mês de julho, 105 hotéis e pousadas de Salvador serão vistoriados e receberão orientações quanto à oferta de serviços turísticos. Nesta terça-feira, 26, começaram as visitas realizadas por equipes de técnicos da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), uma iniciativa que faz parte das ações do Governo do Estado para o período das Olimpíadas. A Arena Fonte Nova, na capital baiana, receberá 10 jogos das seleções masculina e feminina de futebol, entre os dias 4 e 13 de agosto.

A fiscalização permite à Setur a atualização da oferta hoteleira e a realização do controle de qualidade nos meios de hospedagem, para aprimoramento dos serviços turísticos na Bahia. As vistorias visam identificar possíveis deficiências e orientar a gestão para a melhor resolução dos problemas que forem identificados.

Durante as vistorias, que funcionam como uma espécie de consultoria personalizada, cada hotel ou pousada tem suas instalações e serviços avaliados. Dentre os aspectos observados estão higiene e segurança, registro de clientes, políticas de preservação do meio ambiente e incentivo à qualificação dos funcionários.

Um dos primeiros empreendimentos já visitados foi o hotel Aram Yami, localizado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo. A propriedade do arquiteto espanhol Juan Picon conta com seis quartos, com 14 leitos, e 11 funcionários responsáveis pelo atendimento e manutenção do local. Com as orientações levadas pela equipe da Setur, Juan espera aumentar o número de visitantes e de hóspedes, além de maior desenvolvimento do turismo na área histórica.

Cadastro obrigatório

As vistorias também visam conscientizar os gestores de hotéis e pousadas quanto à regularização das empresas e o cadastramento junto ao Sistema Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) - vinculado ao Ministério do Turismo. Realizado pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), o cadastramento é obrigatório para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras, guias e condutores de visitantes, organizadores de eventos, parques temáticos e acampamentos dedicados aos turistas.

