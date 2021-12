Hora de respirar Olimpíada

O Brasil deu uma trégua, ontem, no conturbado momento político que vive, para finalmente respirar os ares da Rio-2016 que se aproxima. Exatamente às 7h25 da manhã, pousou em solo nacional o avião que trouxe da Suíça a chama olímpica, nas mãos do presidente do Comitê Rio-2016, Carlos Nuzman.

Poucas horas depois, a presidente Dilma Rousseff inaugurou oficialmente o revezamento da tocha olímpica no Brasil. Ela discursou no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), e disse que o país saberá se unir pela realização dos Jogos.

"O Brasil será capaz de, mesmo convivendo com um período difícil, muito difícil, verdadeiramente crítico da nossa história e da história da democracia em nosso país, conviver, porque temos todas as condições para isso, com a melhor recepção de todos os atletas e todos os visitantes estrangeiros", afirmou.

"Vamos todos juntos poder ter o orgulho de estarmos oferecendo a melhor Olimpíada do mundo, de sermos quem somos e mostrar ao mundo nosso valor dentro e fora das arenas. Nós sabemos que o que vale é a luta e nós sabemos lutar. Somos todos olímpicos, somos todos Brasil", finalizou Dilma.

Durante a cerimônia, em dois momentos ensaiaram-se gritos de "não vai ter golpe" e "Dilma, guerreira do povo brasileiro", mas logo foram cortados pelo locutor - e claramente desagradaram à presidente.

No Palácio do Planalto, uma pira olímpica foi acesa por Nuzman e, em seguida, Dilma acendeu a tocha. Coube a Fabiana Claudino, bicampeã olímpica de vôlei em Pequim 2008 e Londres 2012, começar o revezamento, descendo a rampa do Planalto e dando início a uma grande maratona.

Agora, a tocha passará pelas mãos de 12 mil pessoas, entre atletas e anônimos, que a conduzirão por 327 cidades durante 95 dias. A jornada só terminará em 5 de agosto, na cerimônia de abertura dos Jogos, no Maracanã.

Festa em Brasília

O trajeto no Distrito Federal teve 118 km - contemplando cidades-satélites e pontos turísticos, como a Esplanada dos Três Poderes e a ponte JK -, dos quais 37 foram percorridos por 141 condutores. No restante do caminho, a chama 'passeou' de carro, helicóptero, a nado, de bicicleta, em canoa havaiana, numa embarcação a vela e até de rapel. No fim do revezamento, por volta das 22h, na Esplanada dos Ministérios, foram realizados shows com artistas locais e de projeção nacional.

O revezamento da tocha passará por 28 cidades na Bahia, na seguinte ordem: Teixeira de Freitas, Itamaraju, Santa Cruz Cabrália e Porto Seguro (dia 19); Eunápolis, Itapetinga e Vitória da Conquista (20); Itambé, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna e Ilhéus (21); Itacaré, Camamu, Ituberá, Cairu e Valença (22); Lençóis (23); Salvador (24); Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Capim Grosso e Senhor do Bonfim (25); Jaguarari, Juazeiro e Sobradinho (26); e Paulo Afonso (27). As chamadas 'Cidades Celebração', onde a tocha pernoitará e haverá festas, são Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus, Valença, Salvador, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso.

Adriana Araújo

A baiana Adriana Araújo participou do primeiro dia do revezamento da tocha. Ela foi a 7ª condutora, recebendo-a do refugiado sírio Hanan Khaled Daqqah, de apenas 12 anos. Única boxeadora brasileira medalhista olímpica (bronze em Londres-2012), ela repassou a chama para o surfista campeão mundial Gabriel Medina, e ficou visivelmente emocionada no evento.

"Foi um momento único na minha vida, emoção sem igual. Já deu para sentir um pouquinho como será aquela caminhada para o ringue, antes das lutas. Senti uma energia muito forte, especial", disse a atleta.

*O jornalista viajou a convite da Nissan, patrocinadora do revezamento da tocha

adblock ativo