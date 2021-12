Hipismo: Rodrigo Pessoa fica em último e Brasil fica sem medalha

Os brasileiros Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, e Rodrigo Pessoa encerraram sua participação na Olimpíada de Londres sem nenhuma medalha. Doda terminou a prova na 12ª posição, empatado com outros quatro cavaleiros. Pessoa ficou com a 22ª e última colocação.

O ouro ficou com o suíço Steve Guerdat, que passou as duas etapas sem penalizações. Cian O'Connor, da Irlanda e Gerco Schroder, da Holanda terminaram empatados com uma falta cada e fizeram mais um salto para decidir quem ficava com a prata.

Schroder passou mais uma vez sem penalidades e ficou com a prata. O'Connor derrubou um obstáculo e ficou com o bronze. Ele havia ganhado o ouro em Atenas e foi desclassificado por dopping em seu cavalo.

Os brasileiros haviam terminado a primeira etapa da final empatados com outros sete cavaleiros, em 11º lugar e com uma falta (menos quatro pontos). Mesmo que houvessem zerado a segunda etapa, não teriam chance de medalha.

Pessoa, que monta Rebozo, fez o percurso em 82s54 na primeira etapa e fez uma falta no lago, onde o cavalo já havia errado na disputa por equipes. Na segunda etapa da final, o cavaleiro derrubou dois obstáculos (quatro pontos cada), e estourou o tempo de 80s com 80s30, o que o custou mais uma penalidade. Com um total de 17 pontos, Pessoa se despediu da chance de medalha.

A esperança de pódio ficava com Doda, que na primeira etapa havia derrubado um obstáculo com Rahmannshof's Bogeno. Ele havia feito o tempo de 81s71. Entretanto o cavaleiro terminou a segunda etapa estourando o tempo com 80s13 e derrubou um obstáculo, com uma soma total de nove pontos e a terceira colocação. Logo na sequência, o cavaleiro Ian Millar, do Canadá, terminou a prova com uma soma de oito pontos e passou o brasileiro.

O Brasil havia ganho três medalhas no hipismo. Doda e Pessoa foram bronze por equipes em Atlanta-1996 e Sydney-2000. Em Atenas-2004, Rodrigo Pessoa passou para a segunda etapa com duas faltas (menos 8 pontos) e acabou com a prata. Mais tarde, ganhou o ouro após o doping do cavalo do irlandês Cian O'Connor.

