Handebol-Feminino: Brasil vence Angola e agora torce contra

Já classificada para as quartas de final, a seleção feminina de handebol encerrou sua participação na primeira fase da Olimpíada com uma vitória sobre Angola, hoje, por 29 a 26, no Parque Olímpico de Londres.

O público chegou a vaiar a seleção, como uma forma de incentivar as angolanas, que foram ovacionadas pelos torcedores. O Brasil teve quatro vitórias em cinco jogos.

Angola, com apenas um triunfo em cinco partidas, está eliminada. Mas o país só saberá em que posição no grupo terminará ao final da rodada.

As brasileiras aguardam o resultado do duelo entre Rússia e Montenegro, que começa às 10h30 de hoje. Se as russas vencerem, somado à uma esperada vitória da Croácia sobre a Grã-Bretanha, em jogo que começa às 12h15, a seleção terminará em terceiro na chave. Nesse caso, croatas, russas e brasileiras terminarão com mesma quantidade de resultados positivos, mas perderão no saldo de gols dos jogos entre eles.

As brasileiras venceram as croatas por um gol na estreia. A Croácia derrotou a Rússia por dois. Mas as russas abriram quatro sobre o Brasil. Só um triunfo montenegrino põe a seleção no primeiro lugar da chave.

Contra as angolonas, a partida ficou empatada até o décimo minuto em cinco gols. Logo as brasileiras abriram 11 a 6. A primeira metade terminou 14a 9. No segundo tempo, a seleção permitiu quatro gols seguidos das africanas. E passou sufoco nos minutos finais, quando a torcida passou a empurrar Angola e a diferença caiu apenas para dois gols (27 a 25).

Nos dois minutos finais, Fernanda Silva e Danie Piedade aumentaram a diferença e fecharam o placar por 29 a 26.

