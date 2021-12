Handebol: brasileiras suspeitam de armação da Noruega

Eliminada pela Noruega nas quartas de final em Londres, a seleção feminina de handebol suspeita que a equipe europeia tenha perdido de propósito na última rodada da fase inicial para disputar contra o Brasil uma vaga na semifinal olímpica.

"Nós assistimos o jogo [Noruega x Espanha], conversamos entre nós e sentimos, sim, que a Noruega poderia ter jogado mais contra a Espanha", afirmou a ponteira Alexandra Nascimento, do Brasil. "Mas não podemos culpá-las, porque quem perdeu hoje fomos nós", completou.

As norueguesas terminaram na quarta colocação do grupo B ao perderem por 25 a 20 para a Espanha na última rodada. As brasileiras foram as líderes do grupo A. Um triunfo da Noruega a faria encontrar-se com Croácia ou Rússia nas quartas de final, rivais de muito mais tradição no handebol internacional do que as brasileiras.

"Nós assistimos o jogo, parece que a Noruega não fez tanta força para ganhar da Espanha. Foi a sensação que todos nós tivemos", comentou o dinamarquês Morten Soubak, técnico do Brasil.

