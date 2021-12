Handebol: Brasil perde nas quartas para as campeãs mundiais

Depois de abrir seis gols de vantagem no início do segundo tempo, a seleção brasileira feminina de handebol se descuidou e perdeu para a Noruega, atual campeã olímpica e mundial, por 21 a 19, pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Londres.

Com o resultado, o time brasileiro está fora da disputa por medalha. Já a Noruega enfrenta na próxima fase a vencedora do confronto entre Rússia e Coreia do Sul, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, 7.

A seleção brasileira foi a grande sensação da primeira fase da competição. A equipe venceu quatro jogos e sofreu apenas uma derrota -perdeu para a Rússia-, terminando na liderança do Grupo A. Com isso, teve que enfrentar a Noruega, quarta colocada do Grupo B, que obteve duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Animada com o desempenho na primeira fase, a seleção brasileira começou o jogo impondo um forte ritmo e conseguiu fazer 11 a 6 quando faltavam dez minutos para o término da etapa inicial. O time manteve o ritmo e fechou o primeiro tempo ganhando por 13 a 9.

A seleção brasileira manteve a mesma postura e abriu 15 a 9. A partir daí, o time brasileiro passou a errar e ficou quase sete minutos sem balançar a rede. A Noruega se aproveitou e encostou no placar: 16 a 13.

O Brasil sentiu a pressão e a Noruega aproveitou para virar o marcador após as brasileiras ficarem quase dez minutos sem marcar. Com a vantagem, o time norueguês conseguiu controlar a partida e venceu por 21 a 19.

