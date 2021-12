Gritos de "Fora Temer" e tumulto marcam passagem de Tocha

A passagem da Tocha Olímpica em Salvador tem início tumultuado e marcado por protesto contra o governo do presidente interino Michel Temer (PMDB), na manhã desta terça-feira, 24. A Maratona da Tocha começou no Centro Histórico, onde teve empurra-empurra no Largo do Pelourinho entre o grupo que acompanhava o tour pela capital baiana.

Depois, a passagem da Chama seguiu com protesto contra o governo peemedebista. Os manifestantes continuaram a caminhada com gritos de "Fora Temer" e "Governo golpista".

Também houve empurra-empurra na descida do Elevador Lacerda, onde a Chama vai descer de rapel rumo à Cidade Baixa.

Essa não é a primeira vez que o trajeto da Tocha na Bahia é acompanhado de protestos contra o governo interino. Na estreia do Símbolo Olímpico no estado, estudantes de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, aproveitaram para realizar uma manifestação contra o peemedebista.

