Gringos, mulheres e crianças marcam jogos femininos na Fonte

Na primeira rodada de futebol feminino, o público da Arena Fonte Nova foi bem diferente do que normalmente lota as arquibancadas nos jogos masculinos: estrangeiros, mulheres e muitas crianças.

O número de pessoas também foi menor em comparação com jogos masculinos no mesmo horário. Mas, diferentemente dos jogos masculinos, as seleções femininas contaram com mais torcedores dos seus países de origem.

Os estrangeiros que mais compareceram à arena foram, justamente, os das equipes vencedoras. Austrália venceu a frágil seleção do Zimbábue por 6 a 1, e a França bateu a Nova Zelândia por 3 a 0.

Em Salvador pela segunda vez, o francês Christophe Feint foi para a Fonte Nova direto do aeroporto, de onde veio da Europa. Ele conta que fez um esforço especial para assistir a equipe feminina francesa jogar na capital baiana.

"Eu estive aqui na Copa do Mundo em 2014, assisti França e Suíça [a França venceu por 5 a 2] e gostei muito da energia do povo daqui. Quis muito voltar aqui para assistir a seleção feminina, até porque essa é a primeira vez que vejo um jogo de futebol feminino num estádio", contou.

Ele encontrou-se com os amigos Emma e Julien Sanchez, também franceses, que já estavam em Salvador. Eles ficam até amanhã, quando viajam para o Rio de Janeiro. Antes, querem ver a seleção brasileira masculina em campo, hoje. "Procuramos ingressos no site, mas lá já estão esgotados. Mas continuaremos tentando", disse Emma.

Crianças de bases comunitárias de segurança assistiram partidas (Foto: Amanda Oliveira l Governo da Bahia)

Da creche à arena

Outro ponto alto do público na Fonte Nova foi a presença de crianças de bases comunitárias de segurança, que ganharam ingressos para as partidas. Para Leonídia de Souza, diretora da Associação e Centro de Educação Infantil Maria Dolores, ações como essas fazem com que as crianças socializem. "Fico feliz de poder proporcionar isso. Eles não queriam nem sair da arena", disse.

"É importante a gente ver jogos femininos porque as mulheres também sabem fazer muitos gols", resumiu Marcos Miguel, aluno de 12 anos.

