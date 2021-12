Governo lança cartilha para população identificar riscos de atentados no Rio-2016

O governo federal lançou uma campanha para informar a população do Rio de Janeiro e das cidades-sede do futebol na Olimpíada sobre como identificar possíveis ameaças terroristas durante os Jogos do Rio-2016. Um folder ilustrado aponta para atitudes consideradas suspeitas, o que inclui até mesmo tirar fotos e observar "instalações sensíveis e sistema de segurança" ou usar roupas e mochilas "destoantes das circunstâncias e do clima".

O material foi elaborado pelo Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério da Justiça e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Chamada de "Plano de Sensibilização e Dissuasão a Ameaças Terroristas", a campanha consiste na distribuição de folders, cartazes e cartilhas.

Uma das preocupações dos órgãos de segurança durante a Olimpíada é com a atuação dos chamados "lobos solitários". São pessoas sem vínculo com grupos terroristas, mas que aproveitam grandes eventos para cometer atentados.

Nos meses de agosto e setembro, durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Rio espera receber 700 mil turistas de 209 nações. Pelo menos 100 chefes de Estado deverão estar na cidade olímpica, além de 12 mil atletas.

Durante os Jogos, será instalado o Centro Integrado Antiterrorismo e o Centro de Cooperação Policial Internacional. Cerca de 250 policiais estrangeiros, de 55 países, serão acionados sempre que houver um cidadão de seu país envolvido em alguma ocorrência e prestarão apoio especialmente no processo de identificação e na comunicação do idioma de sua nacionalidade.

adblock ativo