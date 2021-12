Golfista sul-africana é 1ª mulher a abrir mão da Olimpíada por causa do zika

Depois de uma série de golfistas homens, agora também uma golfista mulher anunciou que não disputará a Olimpíada do Rio por medo de contágio pelo vírus da zika. É a sul-africana Lee-Anne Pace, 38.ª do ranking mundial feminino. Ela é a primeira mulher, entre todas as modalidades, a comunicar essa decisão.

"Eu estava muito ansiosa pela oportunidade de fazer parte da equipe de golfe da África do Sul, mas, nos últimos meses, minha equipe tem monitorado a situação com relação ao zika e procurado o máximo de informação possível. Após considerar todas as opções e conversar com minha família, eu decide que, por causa das preocupações com relação ao zika, eu não vou participar da Olimpíada", disse a golfista, em comunicado. Pace garantiu ainda que a saúde dela e dos seus familiares vêm "em primeiro lugar.

Por enquanto, só atletas do golfe e um único ciclista abriram mão da Olimpíada usando o zika como argumento. A lista dos desistentes tem o australiano Jason Day, líder do ranking mundial, o irlandês Rory McIlroy, quarto do mundo, além dos sul-africanos Branden Grace, Louis Oosthuizen e Charles Schwartzeldo, do fijiano Vijay Singh e do australiano Marc Leishman.

A imprensa especializada em golfe tem tratado a zika como uma "muleta" para os golfistas que já não desejavam disputar a Olimpíada. O Rio-2016 marca o retorno da modalidade ao programa olímpico e a presença dos melhores profissionais do mundo sempre foi uma incerteza - a maioria absoluta deles nunca se posicionou confirmando que participaria. Agora, o vírus da zika tornou-se um argumento para justificar ausências que já eram esperadas

Embora tenha alegado que o vírus zika provocou a sua desistência dos Jogos Olímpicos, McIlroy, por exemplo, passou férias em Barbados, um país que também afetado pelo surto desta doença.

