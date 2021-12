Giovane será o 1º brasileiro a conduzir a tocha olímpica

Bicampeão olímpico de vôlei, o ex-jogador Giovane Gávio será o primeiro brasileiro a conduzir a tocha olímpica no revezamento marcado para o próximo dia 21 de abril, em Olímpia, na Grécia. Atualmente, Giovane trabalha no Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016 como manager do voleibol de quadra e de praia.

Segundo o Comitê Olímpico Helênico, entidade olímpica máxima da Grécia, Giovane será o segundo condutor da tocha. Ele vai recebê-la das mãos do campeão mundial de ginástica artística, o grego Lefteris Petrounias.

Petrounias receberá a tocha da Alta Sacerdotisa, representada pela atriz grega Katerina Lehou, durante a cerimônia de acendimento. Da Olímpia Antiga, nas ruínas do Templo de Hera, o atleta grego partirá em rumo ao monumento de Pierre de Coubertin, o fundador dos Jogos Olímpicos da era moderna.

No Brasil, a tocha chega no dia 3 de maio, em Brasília, para o início de uma peregrinação que passará por 329 cidades até a chegada ao Rio. No Brasil, serão percorridos 20 mil quilômetros por rodovias e 10 mil pelo ar.

adblock ativo