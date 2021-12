Ginástica: "Vou começar a mandar currículo", diz Daiane após eliminação

Depois de ficar de fora da final do solo, a ginasta Daiane dos Santos, 29, afirmou hoje que vai começar a pensar no futuro fora do esporte.

A ginasta ficou na 17ª colocação, com 14.166, contra 14.433 da russa, Aliya Mustafina, oitava e última classificada para a final do aparelho.

"Vou começar a mandar currículo agora. Vou ter mais tempo para pensar no que vou fazer agora", disse Daiane dos Santos em entrevista à Record.

"Fiquei muito próxima de chegar à final, mas infelizmente não consegui por três décimos. Eu fiquei muito perto da final. Queria muito ter entrado, conquistado uma medalha. Por isso, que eu treinei tanto nesses quatro anos", acrescentou.

Logo após saber da sua eliminação, ontem, a ginasta descartou disputar a Olimpíada do Rio. "Pela amor de Deus, gente. Não [vou para o Rio, em 2016]. Vou cumprir meu contrato com o Pinheiros. A partir de dezembro, estou desempregada. Queria ajudar essas meninas de outra forma", afirmou a gaúcha.

A Olimpíada de Londres foi o maior fracasso da seleção brasileira feminina de ginástica desde Atlanta-1996.

A equipe de mulheres, coletivamente e individualmente, foi eliminada de todas as provas dos Jogos. Assim, não atingiu nenhuma final -o que não ocorria há 16 anos.

Ainda na fase de preparação, Jade Barbosa foi cortada da delegação por problemas de patrocínio. Em Londres, a equipe sofreu mais duas baixas com as lesões de Laís de Souza e Adrian Gomes.

Masculino

Daiane dos Santos afirmou também que está esperançosa que o ginasta Arthur Zanetti conquiste uma medalha nas argolas. Ele se classificou para a final com a quarta melhor nota.

"Todos os nossos pensamentos estão voltados para o Arthur. Ele tem chances de ser medalhista. Ele tem chance de ser o campeão. Ele é muito tranquilo, concentrado", disse.

Além de Zanetti, o Brasil também tem Sérgio Sasaki na final do individual geral. Ele se classificou em 11º lugar.

