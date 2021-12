Ginástica: Federação Internacional confirma ouro de Zanetti

Apesar das reclamações dos chineses, a FIG (Federação Internacional de Ginástica) informou agora há pouco à Folha de S. Paulo que não há chance de alterar o ouro do brasileiro Arthur Zanetti nas argolas em Londres-2012.

Em carta a jornal local, o técnico da equipe chinês Huang Yubin chamou o resultado de roubo e pediu revisão das notas. Alegou que Chen Yibing, prata, foi prejudicado pelo julgamento dos juízes.

Mas a federação disse que não houve protesto formal dos chineses contra o resultado, nem pedido de revisão das notas. Segundo a federação, já acabou o prazo para apelação pelos resultados. Assim, segundo a FIG, não há chances de se alterar o resultado. O COI (Comitê Olímpico Internacional) não interfere em competições a não ser em casos extremos, o que não é caso. A federação não quis comentar as acusações feitas pelo técnico Yubin.

Desfile em São Caetano - Zanetti chegou a São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, para o desfile em carro de bombeiro pela cidade. Na concentração, vários carros com propaganda de candidatos a vereador e a prefeito pegam `carona" no sucesso do medalhista olímpico. Regina Maura, do PTB, que é a candidata apoiada pelo atual mandatário, José Auricchio Júnior, também está no local.

Durante a carreata, o carro de som apresentou problemas e teve de parar. Com isso, atrasou o desfile. O carro de som estava atrás do carro de bombeiros.

