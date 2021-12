Ginasta japonês gasta R$ 16 mil por jogar Pokemon Go no Rio

Um dos fortes candidatos à medalha de ouro na Olimpíada, o ginasta Kohei Uchimura gastou cerca de meio milhão de yenes (cerca de R$ 16 mil) de conta de seu celular por jogar Pokémon Go no Rio de Janeiro.

De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, Uchimura confessou que recebeu a fatura por estar viciado no jogo e ter gastado dados em roaming. O atleta desembarcou na cidade no mês passado.

Conforme a publicação, ele não acreditou quando viu a quantia e resolveu fazer um plano fixo para roaming no valor de três mil yenes por dia (R$ 96,30) para continuar jogando Pokémon Go enquanto estiver no Brasil.

Uchimura foi o primeiro ginasta a ganhar seis títulos consecutivos de campeão do mundo, após vencer o conjunto completo inseridos na modalidade do Mundial de Ginástica Artística, realizado em Glasgow, em 2015.

adblock ativo