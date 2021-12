Futebol masculino: Brasil vence e fecha 1ª fase com 100%

O Brasil teve um atleta expulso, Alex Sandro, aos 30min da segunda etapa, mas não teve dificuldades para vencer a Nova Zelândia por 3 a 0, na última rodada do Grupo C do torneio masculino de futebol do Jogos Olímpicos, em Newcastle para um público de 25.201 pessoas.

Com o resultado, o Brasil passou como primeiro da chave com nove pontos -100% de aproveitamento- e enfrentará o segundo colocado do Grupo D. O adversário brasileiro nas quartas de final pode ser Marrocos, Honduras ou Japão e será conhecido ainda nesta quarta-feira, 1. A seleção continua na cidade de Newcastle e disputará o confronto eliminatório no sábado.

Se fosse judô, a Nova Zelândia seria punida por falta de combatividade no primeiro tempo. Um chute fraco contra a meta brasileira feito por Rojas foi o único ataque neozelandês na etapa inicial. E o Brasil entrou no confronto cheio de mudanças, a começar pelo gol. Gabriel assumiu o lugar de Neto. Os laterais Danilo e Alex Sandro atuaram no meio de campo, enquanto Lucas substituiu Hulk.

Os dois ex-santistas aproveitaram a oportunidade. Aos 22min, Danilo tabelou com Damião e chutou na saída do goleiro da Nova Zelândia, Okeeffe. Brasil 1 a 0.

Seis minutos depois, foi a vez de Alex Sandro tabelar com Marcelo, chegar à linha de fundo e servir Damião na pequena área. Livre, ele apenas empurrou para a meta vazia.

O atacante Neymar procurou o jogo e levou perigo em certos momentos à defesa rival, mas pecou nas conclusões. Ele chegou a marcar um tento, porém o assistente assinalou o impedimento. O destaque negativo foi Lucas. Individualista, o jogador levou até uma bronca do técnico Mano Menezes. "Para quê mais um drible? Você já fez a jogada toda! Pra quê mais um?", esbravejou o treinador. O Brasil deu uma desacelerada no ritmo no segundo tempo. Mesmo assim, Neymar perdeu um gol incrível, aos 15min. Ele recebeu livre na pequena área e isolou de forma bisonha.

Alex Sandro recebeu um amarelo por se chocar de cabeça com um jogador adversário. Depois, aos 30min, o próprio atleta caiu na área e o árbitro de Gâmbia, Bakary Gassama, aplicou o segundo cartão por simulação e expulsou o jogador. Ainda deu tempo de Marcelo tentar um golaço por cobertura, porém a bola saiu sobre a meta neozelandesa.

