Futebol: Lesionado, principal jogador mexicano está fora da final

O mexicano Giovani dos Santos não vai disputar a final do torneio masculino de futebol da Olimpíada de Londres contra o Brasil no sábado, 11, em Wembley.

Ele passou por uma ressonância magnética em Londres que confirmou uma ruptura muscular de grau um, uma lesão cuja recuperação demora cerca de duas semanas, segundo informou o corpo médico da seleção mexicana.

O atacante do Tottenham, filho de Zizinho, um pouco conhecido ex-atacante brasileiro, havia dito, por meio de sua conta no Twitter, que havia sentido dores mas esperava estar pronto para a partida do sábado.

Ele já não havia participado dos treinos da última quinta-feira, depois de se lesionar e ser substituído na partida semifinal contra o Japão.

