Futebol-Feminino: Favorito, Japão vence e elimina o Brasil

Sem a inspiração de Marta, eleita cinco vezes a melhor jogadora do planeta, a seleção brasileira feminina de futebol foi derrotada, hoje, por 2 a 0 pelo Japão, atual campeão mundial, e está fora dos Jogos Olímpicos. Ogmi e Ohno fizeram os tentos da partida.

Com a queda nas quartas de final, a equipe fez sua pior campanha na história das Olimpíadas. Desde Atlanta-1996, quando as mulheres passaram a disputar o torneio de futebol, o Brasil chegou pelo menos nas semifinais. Nas duas últimas edições, o time conquistou a prata.

O técnico Jorge Barcellos apostou novamente no esquema com três atacantes: Marta, Cristiane e Thaisinha. Porém, desta vez, ele sacou duas jogadoras titulares nos Jogos até então: Maurine e Ester. Fabiana e Formiga, poupadas na última partida, voltaram à equipe.

A primeira chance de gol foi das japonesas, mas o Brasil logo tomou conta do jogo. Com 72% de posse de bola, as brasileiras levavam perigo em lances de bola parada.

A oportunidade mais clara foi da zagueira Renata Costa, que livre na área, chutou por cima da meta defendida por Fukumoto.

Então, as nipônicas cresceram na partida e desperdiçaram duas chances de abrir placar. Até que aos 26min, a atacante Ogmi recebeu nas costas da defesa brasileira e bateu na saída da goleira Andreia para fazer 1 a 0.

O Brasil continuou com volume de jogo, porém pouco agrediu a seleção rival. Marta, a exemplo dos três jogos anteriores, estava sumida. Apareceu apenas nas cobranças perigosas de escanteio.

No segundo tempo, Jorge Barcellos assistiu pacientemente ao desespero brasileiro. A seleção não conseguia passar pela defesa do Japão. Nem as jogadas aéreas de Cristiane funcionavam.

Formiga era a atleta mais lúcida do Brasil. Marta permanecia escondida. E para piorar a situação, Ogmi achou Ohno livre na área. A japonesa dominou, gingou à frente de Erika e encobriu Andreia para fechar o placar.

As japonesas vão enfrentar a França na semifinal. As francesas derrubaram as suecas por 2 a 1. Atuais bicampeãs olímpicas, as americanas esperam Grã-Bretanha ou Canadá.

JAPÃO

Fukumoto; Kinga, Iwashimizu, Kumagai e Sameshima; Sakaguchi, Miyama, Kawasumi e Sawa; Ohno (Ando) e Ogimi (Takase). Técnico: Norio Sasaki.

BRASIL

Andreia; Fabiana, Erika, Renata Costa (Grazielle) e Rosana (Ester); Bruna, Francielle e Formiga; Marta, Thaisinha e Cristiane. Técnico: Jorge Barcellos.

Estádio: Millennium Stadium, em Cardiff.

Árbitra: Kirsi Heikkinen (Finlândia).

Gols: Ogimi, aos 26min do 1º tempo, e Ohno, aos 27min do 2º tempo.

Cartões amarelos: Sakaguchi, Marta e Bruna.

