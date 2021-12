Futebol feminino: Brasil perde e enfrenta Japão nas quartas

A goleira Andreia defendeu um pênalti batido por Smith, mas o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Grã-Bretanha, em Wembley, pela última rodada do Grupo E do torneio feminino de futebol dos Jogos de Londres.



O tento foi marcado pela lateral esquerda Houghton, a menos de dois minutos de jogo. Com o resultado, as britânicas alcançaram os nove pontos -100% de aproveitamento - e ficaram com a liderança da chave.

O Brasil caiu para a segunda posição e pegará o Japão, atual campeão mundial, nas quartas de final da competição. A partida acontece na sexta-feira, 3. Havia uma preocupação para o Brasil não sentir a pressão de jogar em Wembley contra as donas da casa. O técnico Jorge Barcellos arriscou na escalação inicial. Poupou a veterana Formiga, sacou Fabiana e colocou três atacantes: Marta, Cristiane e Thaisinha.

Maurine, que estava improvisada na lateral esquerda nos dois jogos anteriores, voltou a atuar no seu setor de origem. Rosana ganhou uma oportunidade na equipe titular e passou a fazer a função de Maurine. Só que no primeiro minuto de jogo, a meio-campista Carney deixou quatro brasileiras para trás e tocou para a lateral esquerda Houghton na área. O atleta se livrou da goleira brasileira Andreia e chutou cruzado para abrir o placar.

Com o resultado, o Brasil perdia a liderança da chave. Cristiane teve três oportunidades para empatar. Em um dela, acertou a trave. A Grã-Bretanha apostou nos contra-ataques e teve a chance de ampliar em um chute de Smith. A bola passou rente à trave brasileira. No segundo tempo, Jorge Barcellos colocou as defensoras Daiane e Aline nos lugares de Bruna e Maurine.

E quando o Brasil parecia que retornaria melhor, a britânica Aluko arrancou livre, invadiu a área e foi derrubada por Francielle. Smith cobrou mal e Andreia defendeu a penalidade. A seleção tinha dificuldades para entrar na defesa britânica e ainda tomava alguns sustos na defesa. E assim, sofreu a primeira derrota nos Jogos de Londres.

A partida registrou um recorde, segundo o comitê organizador: 70.584 espectadores foram a Wembley hoje. É o maior público da história num jogo de futebol feminino na Inglaterra -a marca anterior era de 29 mil pessoas.

GRÃ-BRETANHA

Bardsley; A. Scott, Houghton, Bradley e Stoney; J. Scott, Little e Asante; Carney (Williams), Smith (White) e Aluko (Yankey). Técnica: Hope Powell

BRASIL

Andreia; Maurine (Daiane), Erika, Bruna (Aline) e Rosana; Ester (Grazielle), Francielle, Renata Costa e Marta; Thaisinha e Cristiane. Técnico: Jorge Barcellos

Estádio: Wembley, em Londres

Árbitra: Carol Anne Chenard (Canadá)

Gol: Houghton, a 1min do 1º tempo

Cartões amarelos: Bruna, Francielle e Aline (BRA).

