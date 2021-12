Futebol feminino: Brasil e Japão decidem vaga nas semifinais

De um lado, as atuais vice-campeãs olímpicas em busca do inédito ouro. Do outro, as atuais campeãs mundiais. Nesta sexta-feira, 03, às 13h (de Brasília), em Cardiff, Brasil e Japão decidem uma vaga nas semifinais do torneio feminino de futebol.

O encontro entre duas favoritas ao topo do pódio acabou acontecendo devido a tropeços das duas seleções na última rodada da fase de grupos. Ontem, em Wembley, as brasileiras jogaram muito mal e acabaram superadas pela anfitriã Grã-Bretanha por 1 a 0. Já o Japão ficou no empate sem gols com a África do Sul.

Com o revés, o Brasil perdeu a liderança do Grupo E para a própria Grã-Bretanha. Se houvesse ao menos empatado, o time comandado pelo técnico Jorge Barcellos enfrentaria o Canadá nas quartas de final. Já as japonesas ficaram atrás das suecas no Grupo F, com uma vitória e dois empates.

O time brasileiro lamentou tanto a derrota inesperada para as britânicas quanto o encontro com o Japão logo nas quartas de final. "As japonesas são as atuais campeãs do mundo. Com certeza será um jogo difícil, mas estamos confiantes e vamos entrar em campo para vencer e chegarmos à semifinal", afirmou a atacante Grazielle ao site da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Logo após a derrota em Wembley, Barcellos reuniu a equipe e pediu que a confiança das atletas não fosse abalada. "Com vitória ou derrota, ainda teríamos outro jogo pela frente. Este, sim, nós temos que ganhar", afirmou o técnico. "Perdemos o jogo, mas não perdemos o sonho da medalha."

A delegação do Brasil já voltou a Cardiff, no País de Gales. Lá, ainda pela primeira fase, conseguiu suas duas vitórias na Olimpíada até aqui: goleada de 5 a 0 sobre Camarões e um suado 1 a 0 contra a Nova Zelândia. Hoje, Barcellos comanda o último treino antes do duelo decisivo de amanhã.



Se Brasil e Japão empatarem no tempo normal, haverá prorrogação de 30 minutos. Caso a igualdade persista, a vaga nas semifinais será decidida nos pênaltis.

