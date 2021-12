Futebol feminino abrirá Olimpíada no Engenhão; masculino estreará em Brasília

O futebol feminino vai abrir os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no próximo ano, no estádio Engenhão. A modalidade será a primeira a estrear, em 3 de agosto, a dois dias da cerimônia de abertura do grande evento. O torneio masculino de futebol estreará no dia 4, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Maracanã será palco tanto da final masculina quanto da feminina.

O primeiro evento olímpico será realizado às 13 horas do dia 3, no Engenhão, e provavelmente terá a participação da Seleção Brasileira feminina, por ser uma das cabeças de chave do torneio. Ambos os jogos, no dia 3 e dia 4, serão válidos pela fase de grupos de ambos os torneios.

No total, sete estádios receberão os jogos de futebol da Olimpíada. Sedes da Copa do Mundo da Fifa em Belo Horizonte, Manaus, Salvador, São Paulo e na capital Brasília já estão credenciados. Assim como em Londres/2012, os anfitriões serão cabeças de chave nos Grupos A e E dos dois torneios.

O time de Neymar e companhia jogará em Brasília e Salvador, enquanto a equipe feminina atuará no Rio e em Manaus. Vale lembrar que o Brasil nunca ganhou o ouro olímpico no futebol masculino.

