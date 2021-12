Futebol: EUA vencem Japão e conquistam o tetra olímpico

A seleção feminina de futebol dos EUA venceu o Japão por 2 a 1, nesta quinta-feira, 09, e conquistou a medalha de ouro pela quarta vez na história - as três últimas de forma consecutiva.

A vitória teve um gosto de vingança para as norte-americanas. No Mundial de 2011, as japonesas foram campeãs com vitória nos pênaltis sobre as americanas.

Logo aos 3min do primeiro tempo, as americanas tiveram a primeira chance de gol. Morgan invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado para boa defesa de Fukumoto.

Melhor na partida, o gol norte-americano veio quatro minutos depois. Heath avançou pela esquerda e achou Morgan na área. A atacante dominou e cruzou para Lloyd marcar de cabeça.

As japonesas tiveram duas chances seguidas de empatar a partida. Na primeira, Rampone salvou lance quase que em cima da linha e, no rebote, Solo defendeu chute de Ogimi. Um minuto depois, Ogimi apareceu sozinha na área e cabeceou para uma grande defesa da goleira americana. A bola ainda tocou no travessão.

Aos 27min, Iwashimizu tentou cortar cruzamento da direita e quase marcou um gol contra -a japonesa foi salva pela trave. Seis minutos depois, Miyama chutou da entrada da área e a bola explodiu no travessão dos EUA.

O Japão voltou pressionando no segundo tempo, mas dava muito espaço para o contra-ataque. As americanas souberam aproveitar. Aos 9min, Lloyd avançou pelo meio e chutou cruzado, da entrada da área, e ampliou o marcador.

Aos 18 minutos, Rampone afastou errado e entregou de presente para a japonesa Sawa. A estrela do time dominou na área e passou para Ogimi diminuir a vantagem norte-americana.

O Japão teve nova chance com Iwabuchi, aos 38min. Ela invadiu a área livre de marcação e chutou, mas Hope Solo impediu o empate e garantiu o ouro para sua seleção.

