Futebol: de virada, México vence Japão e está na final

O México venceu o Japão por 3 a 1, de virada, e está classificado para a final do torneio masculino de futebol. Fabián, Peralta e Cortes marcaram para os mexicanos, e Otsu fez para o time japonês.

O Japão começou a partida marcando forte, não deixando os mexicanos passarem do meio de campo. Aos 12min, a pressão deu resultado: Otsu dominou na entrada da área, com liberdade, e chutou forte, cruzado, sem chances para Corona.

A primeira chance mexicana veio nos pés de Giovani dos Santos, aos 27min. O atacante pegou sobra na grande área e bateu de primeira, rente à trave esquerda do gol japonês.

O gol de empate veio três minutos depois. Giovani dos Santos cobrou escanteio fechado pela esquerda e Fabián, entre dois marcadores, cabeceou para o fundo da rede.

No início do segundo tempo, os dois times pouco se arriscavam no ataque. Ohgihara teve uma boa chance com chute na entrada da área, mas mandou por cima do travessão.

Os mexicanos chegaram ao gol da virada aos 19min. A defesa japonesa deu bobeira, Peralta recuperou a bola e chutou de fora da área, com força, no ângulo direito de Gonda. Um golaço.

Cortes, que acabara de entrar na partida, invadiu a área pela direita, aos 48min, e chutou rasteiro para definir a vitória por 3 a 1.

