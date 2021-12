Futebol: contra coreanos, Brasil mira 3ª final olímpica

Apenas um jogo separa a seleção masculina de futebol do Brasil de sua terceira final olímpica. Nesta terça-feira, 7, às 15h45 (de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester, o time de Mano Menezes enfrenta a Coreia do Sul em busca da vaga na decisão.

É a quinta vez que o Brasil chega à semifinal do futebol nos Jogos Olímpicos. Em Los Angeles-1984 e Seul-1988, a seleção brasileira foi à final, mas acabou com a prata nas duas ocasiões. Em Atlanta-1996 e Pequim-2008, o Brasil perdeu as semifinais, mas venceu a disputa pelo bronze.

Única seleção com 100% de aproveitamento na atual Olimpíada, o Brasil sofreu nas quartas de final contra a obscura equipe de Honduras. O time de Mano Menezes ficou por duas vezes em desvantagem no placar, mas venceu o rival por 3 a 2, com gols dos atacantes Leandro Damião (2) e Neymar.

Apesar da apresentação ruim contra os hondurenhos, o treinador brasileiro acredita que o time brasileiro está em evolução. "Demos uma demonstração diante de Honduras. Sabíamos que íamos enfrentar um adversário duro. Eles marcaram duas vezes e ficaram à frente no placar. Mesmo assim, nós tivemos força e soubemos lidar com essa situação."

O Brasil vai à semifinal com cinco pendurados, sob risco de ficar fora da decisão: o lateral esquerdo Marcelo, os atacantes Leandro Damião e Hulk e os volantes Sandro e Rômulo. No gol, Mano assegurou a permanência de Gabriel entre os titulares.

"As decisões têm uma margem entre o erro e o acerto. Foi possível sentir internamente que o Gabriel passou mais confiança ao grupo. O Neto não teve falhas para sair, e o Gabriel não foi tão brilhante naquele primeiro jogo que atuou a ponta de fazermos a troca", explicou o técnico.

Pela primeira vez numa semifinal olímpica, a Coreia do Sul só venceu uma vez em quatro jogos até aqui -2 a 1 contra a Suíça na primeira fase. O time asiático empatou três vezes: contra México e Gabão, em gols, ambas na fase de grupos, e o 1 a 1 contra a anfitriã Grã-Bretanha nas quartas de final, quando conseguiu a classificação na disputa de pênaltis.

Nesta segunda-feira, 6, às 17h (de Brasília), o Brasil fará seu último treino antes da partida. A atividade será fechada, e os jornalistas só terão acesso aos 15 minutos finais do treino.



BRASIL

Gabriel; Rafael, Juan, Thiago Silva e Marcelo; Sandro, Rômulo e Oscar; Hulk, Neymar e Leandro Damião Técnico: Mano Menezes



COREIA DO SUL

Sung-Ryong Jung; Chang-Soo Kim, Seok-Ho Hwang, Young-Gwon Kim e Suk-Young Yoon; Ja-Cheol Koo, Sung-Dong Baek, Sung-Yong Ki e Bo-Kyung Kim; Dong-Won Ji e Chu-Young Park. Técnico: Myung Bo Hong



Estádio: Old Trafford, em Manchester

Horário: 15h45

Árbitro: Pavel Kralovec (Rep. Tcheca)

