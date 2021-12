Futebol: Brasil vence Coreia e decide ouro com o México

A seleção brasileira masculina de futebol venceu a Coreia do Sul por 3 a 0, em Old Trafford, e avançou à final dos Jogos Olímpicos. Os gols foram marcados por Romulo e Leandro Damião (2). Na decisão pelo inédito ouro, o Brasil vai enfrentar o México, em Wembley, sábado, 11, às 11h.

O time de Mano Menezes já iguala as campanhas de 1984 e 1988, quando a seleção também chegou à final olímpica, mas ficou com a prata nas duas oportunidades.

Hoje, o Brasil não começou bem. Errava muito na defesa e ainda tinha na meta um inseguro Gabriel, que por duas vezes, saiu mal do gol e quase possibilitou o gol da Coreia.

Aos poucos, o Brasil equilibrou a partida e contou com os erros defensivos dos sul-coreanos para chegar perto do tento. Leandro Damião era o atacante mais perigoso.

Neymar carregava muito a bola e dificultava as ações ofensivas da equipe brasileira. A Coreia tinha 58% de posse bola, mas a zaga brasileira acertou o posicionamento e não deu mais espaços para Ji e Hyusung Kim. Aos 37min, Sandro roubou a bola no campo de ataque, Neymar deixou com Oscar, que serviu Rômulo na área. O volante chutou fraco e o goleiro Lee aceitou. Brasil 1 a 0.

Na volta do intervalo, logo aos 3 min, Bokyung Kim caiu na área após receber um toque de Sandro. O árbitro tcheco Pavel Kralovec ignorou o lance. Os sul-coreanos reclamaram. Então, começou a brilhar a estrela de Leandro Damião. Aos 11min, Neymar tocou na marca do pênalti, Marcelo furou e o atacante bateu de chapa no contrapé do goleiro Lee.

Sete minutos depois, a bola o procurou. Na tabela entre Neymar e Oscar, a zaga afastou e ela sobrou no pé de Damião. Com um toque de bico, ele se tornou o artilheiro isolado da competição com seis gols, ultrapassando o senegalês Konate. Com o placar definido, Mano sacou Marcelo e Leandro Damião, que estavam pendurados, e colocou Hulk e Pato. No fim, o técnico ainda deu a oportunidade do zagueiro Bruno Uvini atuar por alguns minutos.



BRASIL

Gabriel; Rafael, Thiago Silva, Juan (Bruno Uvini) e Marcelo (Hulk); Sandro, Rômulo, Alex Sandro e Oscar; Leandro Damião (Alexandre Pato) e Neymar. Técnico: Mano Menezes



COREIA DO SUL

Lee; Beom-Seok, Younggwon Kim, Seokho Hwang e Sukyoung Yun; Taehee Nam, Sungyueng Ki, Dongwon Ji (Sungdong Baek) e Bokyung Kim; Hyunsung Kim (Chuyoung Park) e Jacheol Koo (Wooyoung Jung). Técnico: Hong Myung Bo



Estádio: Old Trafford, em Manchester

Árbitro: Pavel Kralovec (Rep. Tcheca)

Gols: Rômulo, aos 37min do 1º tempo; Leandro Damião, aos 11min e aos 18min do 2º tempo

Cartão amarelos: Dongwon Ji

