Futebol: Após vaga na final, dirigente e técnico celebram com churrasco

Com a vaga na decisão olímpica garantida, a seleção aproveitou o dia de folga para celebrar a vitória por 3 a 0 sobre a Coreia do Sul na semifinal. O time organizou um churrasco no hotel da concentração em Londres, e o técnico Mano Menezes almoçou com o presidente da CBF, José Maria Marin.

O comando da churrasqueira ficou sob a responsabilidade do diretor de seleções da CBF, o ex-presidente corintiano Andres Sanchez. Enquanto isso, Mano aproveitou para conversar com Marin e o vice-presidente da CBF, Marco Polo del Nero, que também comanda a Federação Paulista de Futebol.

Marin, que antes da Olimpíada sinalizou que a permanência de Mano no cargo dependia diretamente da conquista do ouro em Londres, elogiou o desempenho do time olímpico até aqui -o Brasil tem 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos.

"De uma coisa, o torcedor brasileiro pode estar certo. Essa seleção está preparada para ganhar o ouro inédito. Luta dentro de campo não vai faltar para conseguir", afirmou o cartola ao site da CBF.

A equipe volta a treinar na capital inglesa amanhã. A decisão contra o México acontece sábado, às 11h (de Brasília).

