Forças de segurança realizam simulações em Salvador

Atenção especial para delegações de países vítimas de atentados, como as da França e Alemanha, por parte das ações de segurança. O combate ao terrorismo por parte das estratégias de defesa. Estes são alguns dos focos da operação que foi montada para as dez partidas de futebol que serão realizadas em Salvador e integram os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Nesta terça-feira, 26, as Forças Armadas, capitaneadas pela Marinha e responsáveis pelas ações de defesa, apresentaram o planejamento para o evento internacional. Os militares realizaram, ainda, um ensaio geral com as tropas, composto por seis simulações em diferentes bairros da cidade que sediará, de 4 a 13 de agosto, dez partidas de futebol.

Em uma delas, militares da Marinha simularam a interceptação de um ferryboat, onde haveria um suspeito de traficar armas. Com duas equipes, uma de inspeção e outra de abordagem e detenção, os militares entraram na embarcação. A situação hipotética ainda incluiu a atuação de um helicóptero e de lanchas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em outra ação, foi simulada atuação ante suspeita de uso de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares (QBRN) na Arena Fonte Nova, com a descontaminação de vítimas. Foram feitas, ainda, simulações no Dique do Tororó, no Pelourinho e no Gran Hotel Stella Maris.

Em Salvador, as ações de defesa serão coordenadas no Centro de Coordenação de Defesa de Área (CCDA) pelo comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros, que se reportará diretamente ao Ministério da Defesa e contará com auxílio de um Estado-Maior Conjunto - instância composta por militares das três forças.

Conforme Viveiros, a meta é fazer com que a realização dos jogos na capital baiana seja "pacífica e segura". Dentre as atribuições das Forças Armadas estão a defesa de estruturas estratégicas (estações de energia, centrais de telecomunicações), o controle do espaço aéreo e marítimo e a força de contingência - efetivo utilizado para o caso de necessidade de reforço das tropas de segurança.

A operação comandada por Viveiros envolve cerca de 1.500 militares (500 da Marinha, 800 do Exército e 200 da Aeronáutica), cinco navios, 101 viaturas, um helicóptero, dez embarcações e 20 motocicletas.

Agentes de operações especiais simularam a entrada em um ferryboat invadido - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

As ações de segurança serão apresentadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), mas, segundo o titular, Maurício Barbosa, ainda não há data prevista. Elas serão integradas às de Defesa. Presente na apresentação das Forças Armadas, Barbosa ressaltou que "não acredita" que ocorrerão atos de terrorismo em Salvador.

Reforço

Barbosa diz que será reforçado o policiamento em locais como metrô e rodoviária, por serem lugares de grande aglomeração. Na Europa, ataques terroristas recentes aconteceram em espaços como estes. "É uma coisa que a gente não acredita (que vá acontecer), mas estamos aumentando o policiamento", frisa.

No caso das delegações, haverá atenção especial sobretudo para a da França e a da Alemanha nos jogos e locais de treinamento, bem como para torcidas dessas equipes e turistas que forem assistir às partidas.

