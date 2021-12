Forças Armadas fazem treino antiterrorismo

Com atenção redobrada por conta dos recentes ataques terroristas ocorridos na Europa, as Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) executarão, em Salvador, ações de defesa elaboradas para os Jogos Olímpicos Rio 2016, com efetivo de 1.456 militares. A capital baiana sediará, de 4 a 13 de agosto, dez partidas de futebol na Arena Fonte Nova.

Conforme o comandante Flávio Almeida, do setor de comunicação da Marinha, os planejamentos, como os que foram realizados na Copa das Confederações e na Copa do Mundo de 2014, sempre foram construídos com preocupação voltada, também, para ataques terroristas.

Obviamente que, com os ataque ocorridos, isso chama mais a atenção. Estamos com atenção redobrada nesse quesito. O objetivo (da operação) é garantir à população e aos visitantes a sensação de segurança", destaca Almeida.

Este ano, será a primeira vez que será aplicado um sistema chamado "Tetra" e que permitirá a comunicação entre militares de forma "mais segura e rápida". "Esse é um grande ganho. É um sistema que independe da rede de comunicação normal", diz Almeida.

Na capital baiana, as ações de defesa ficarão sob a coordenação do comandante do 2º Distrito Naval, o vice-almirante Cláudio Portugal de Viveiros.

Segundo o esquema montado, Viveiros se reportará diretamente ao Ministério da Defesa e será assessorado por um "Estado-Maior Conjunto", instância composta por oficiais das três Forças Armadas.

A coordenação das ações será realizada a partir do Centro de Coordenação de Defesa de Área (CCDA), instalado na sede do 2º Distrito Naval e inaugurado na última sexta.

Segundo Almeida, o centro já está em operação 24 horas por dia e funcionará até 15 de agosto, dois dias após a última partida de futebol em Salvador. Na tarde desta terça-feira, 19, foi realizado um exercício das tropas para o evento.

Anderson Sotero

Plano

O plano operacional foi elaborado em 2015 e foi aprovado pelo Ministério da Defesa e prevê atuações para as três Forças Armadas.

A Marinha, responsável pelo controle marítimo, terá efetivo de 600 militares, uma corveta, um navio-patrulha, dois navios-varredores, um aviso de patrulha, dez embarcações de menor porte e um helicóptero.

Especialistas

Do total do efetivo, 120 militares integram duas tropas especiais, deslocadas do Rio de Janeiro. Uma das tropas é especializada em defesa química, biológica, radiológica e nuclear (DQBRN), que realizará inspeções na Arena Fonte Nova e em outras instalações, como centros de treinamento e hotéis das delegações, além de estarem prontos para agir em casos de localização ou detonação de artefatos explosivos.

A outra tropa atuará no enfrentamento ao terrorismo. As duas já haviam sido deslocadas para Salvador em anos anteriores. "O nosso planejamento, desde os anteriores, sempre considerou qualquer tipo de ameaça. Qualquer evento desse porte é capaz de atrair a atenção de grupos que querem se fazer mostrar por ataques", ressalta o comandante.

A Força Aérea Brasileira (FAB) terá caças A-29 (Super Tucano) e F5 para interceptação no espaço aéreo. O quantitativo, por uma "questão estratégica", não é divulgado.

Já o Exército ficará responsável pela proteção de estruturas estratégicas - serviços que, se forem interrompidos, provocariam sérios impactos na realização do evento - e servirá, também, como força de contingência, para o caso de serem acionados para ajudar nas ações de segurança.

Integração

O trabalho será realizado em integração com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), segundo Almeida. "Nós teremos representantes da Defesa no centro da SSP e deles no nosso", frisa. Há, ainda, um comitê formado por integrantes da Defesa, da SSP-BA, da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e da prefeitura.

"Esse comitê se reunirá durante o período do evento para acompanhar o desdobramento das ações e avaliar decisões", acrescenta o comandante. Na próxima terça, 26, o plano de defesa será apresentado à imprensa. Na ocasião, será realizado o último simulado conjunto que envolverá casos de escoltas e atentados.

