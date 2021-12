Fonte tem chuva de gols na rodada de abertura do futebol

Quem sentia falta da 'Fonte dos Gols', como ficou conhecido o estádio baiano na Copa do Mundo de 2014, matou a saudade - com folga! - nesta quinta-feira, 4. Foram 12 gols na rodada dupla: 2 a 2 em Alemanha x México, que abriu a tarde, e 8 a 0 da Coreia do Sul sobre a frágil seleção de Fiji.

Mas, para falar a verdade, a torcida baiana não estava 'nem aí' para o placar. Bem ao estilo da Copa, a galera abraçou com gosto a 'zueira': em Alemanha x México, mesmo com a forte chuva que caía na Fonte Nova, comemorou gols de qualquer lado; no outro jogo, tomou partido da equipe mais frágil e até criou coro para empurrar o time da distante Oceania.

No Setor Norte, três figuras vestidas de camisa havaiana e com folhas de palmeira amarradas nos braços cantava: "Olê, olê, olê... Fi-jêê, Fi-jêê". Claro que não entendiam nada de ser fijiano. "Onde fica Fiji?", foram perguntados pela reportagem. "No mundo!", respondeu simplesmente um deles.

A determinação deles contagiou o estádio, que passou a vaiar quando a Coreia tocava na bola e a vibrar com qualquer três passes trocados pelo time da Oceania. No ponto alto, quando o goleiro Tamanisau simplesmente pulou na direção certa da bola num pênalti perdido pela Coreia, o estádio começou a cantar: "Uh é paredão; o goleiro do Fijão!".

Romero Ribeiro, Maurício Branco e Thiago Coelho são publicitários e possuem a Gang Entretenimento, empresa que produz gincanas em colégios de Salvador. Decidiram criar a torcida organizada só para 'aparecer': "Decidimos torcer por Fiji porque é um país pobre, que não ia ter torcida de ninguém. Decidimos dar essa força", disse Romero, garantindo que até o hino nacional do país foi decorado.

Até o intervalo o jogo estava equilibrado - 1 a 0 para a Coreia. Como já eram quase 21h, a maioria do estádio foi embora. A curtição já havia sido feita. Não viram a goleada, com sete gols na etapa final.

Baianos fizeram 'torcida organizada' para seleção de Fiji (Foto: Raul Spinassé l Ag. A TARDE)

Pokémon GO! na arena

Para aumentar a 'zueira', muita gente aproveitou o intervalo de uma hora entre um jogo e outro para praticar a febre do momento: o jogo de smartphone Pokémon GO!. A maioria, crianças e adolescentes.

Lucca Sepúlveda, 12 anos, estava em agonia por seu celular ter acabado a bateria, e garantiu que estaria jogando se pudesse. E durante a partida? "Sinceramente? Acho que prestaria mais atenção no Pokémon GO!", respondeu.

Mas teve muita gente interessada nas partidas. Os mexicanos Julio Luna (pai e filho), Veronica Espinoza, Miguel Huerta e Luís Cervantes não ficaram felizes com o empate com a Alemanha. "Não saiu o que a gente queria, mas o jogo foi bom e a gente vai conseguir esse ouro", disse Cervantes confiante, enquanto passava o sombrero para Luna (pai).

"Esse cara - disse apontando para o amigo - faz os melhores tacos do México", gabou-se. De fato, o colega vestia uma blusa de propaganda dos quitutes, com logo e tudo. "É, mas tem que ir lá pra provar", completou Luna aos risos.

