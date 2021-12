Fonte Nova recebe mais uma rodada dupla de jogo na Rio 2016

A seleção olímpica de futebol da Alemanha termina a passagem pela Bahia neste domingo, 7, às 16h, na Fonte Nova. O adversário é a Coreia do Sul, líder do Grupo C do torneio com três pontos e oito gols de saldo - graças à goleada por 8 a 0 sobre Fiji, na última quinta-feira.

O carismático time da Oceania, que conquistou a torcida baiana naquele duelo, por sinal, também entra em campo hoje, porém mais cedo, às 13h, contra o México. Atuais campeões olímpicos, os mexicanos precisam de um triunfo, já que na estreia empataram em 2 a 2 com os alemães.

A arma mexicana é o atacante Oribe Peralta, o famoso carrasco do Brasil na final de Londres-2012 e que já marcou sobre a Alemanha o seu primeiro gol nesta Olimpíada. Já na Coreia vale a pena observar o atacante Son Heugmin, autor de dois gols sobre Fiji.

A rodada dupla de hoje será a segunda do futebol masculino que Salvador receberá na Olimpíada. Depois de amanhã é a vez do futebol feminino. Os homens só pisam novamente no campo da Fonte Nova na quarta-feira, com direito a Brasil x Dinamarca, às 22h.

Os ingressos para a rodada dupla ainda estão à venda para todos os setores. Os preços variam de R$ 70 a R$ 100, a depender do setor, e podem ser adquiridos através do site oficial do Rio-2016 e também na loja oficial de ingressos localizada no Shopping da Bahia, no 2º andar.

adblock ativo