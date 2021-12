Flávia Saraiva fica em quinto lugar na trave

A ginasta brasileira Flávia Saraiva ficou em quinto lugar na prova de trave disputada desta segunda-feira, 15, na Arena Olímpica do Rio, com nota 14.533. A atleta, de apenas 16 anos, é a primeira brasileira a disputar uma final de trave nos jogos olímpicos.

A holandesa Sanne Wevers conquistou a medalha de ouro, com 15.466 pontos, e as norte-americanas Lauren Hernandez e Simone Biles ficaram com a prata e o bronze, respectivamente (notas 15.333 e 14.733).

Simone Biles, que já ganhou três medalhas de ouro na Rio 2016, era a favorita na prova de hoje, após ter se classificado em primeiro lugar. No entanto, um desequilíbrio na prova desta segunda-feira, descontado como queda, tirou o ouro da norte-americana. Nesta terça-feira, 16, Simone vai disputar mais uma medalha, na final do solo feminino, às 14h45.

<GALERIA ID=20671/>

adblock ativo