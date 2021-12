Fiji treina no Barradão para estreia nos Jogos Rio 2016

A seleção do Fiji realizou um treinamento técnico e tático na tarde desta segunda-feira, 1º, no Barradão, visando a estreia do torneio de futebol nos Jogos Olímpicos. Será a primeira vez que a equipe da Oceania participará da modalidade.

O Fiji integra o Grupo C ao lado de Coréia do Sul, México e Alemanha. Nesta quinta, 4, às 20h, a seleção enfrenta a Coréia do Sul, na Arena Fonte Nova, pela rodada de abertura.

