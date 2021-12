Fernando Reis fica em quinto o no levantamento de peso

O brasileiro Fernando Reis conquistou nesta terça-feira, 16, a quinta colocação no levantamento de peso, categoria acima de 105 quilos. Medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no ano passado, Reis quebrou o recordo brasileiro ao levantar 435 quilos.

Com a marca de 473 quilos, o atleta da Georgia Lasha Talakhadze ganhou a medalha de ouro e ainda bateu os recordes mundial e olímpico da categoria. O Armênio Gor Minasyan, compeão do mundo em 2015, ficou com a prata ao erguer 451 quilos. O bronze ficou com outro atleta da Georgia, Irakli Turmanidze, que levantou 448 quilos.

Com o resultado, Fernando Reis supera seu desemprenho da Olimpíada de Londres, quando ficou na décima segunda colocação. O desempenho do brasileiro veio depois dele sofrer uma lesão no cotovelo durante o evento-teste para a Rio 2016.

adblock ativo