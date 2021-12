Felipe Wu conquista a prata, a primeira medalha do Brasil

A primeira medalha do Brasil na Olimpíada é de prata. O feito foi do paulista Felipe Wu, 24 anos, que disputou a prova de tiro esportivo com Xuan Hoang, que ficou com o ouro.

O brasileiro não começou os Jogos Olímpicos bem, mas conseguiu se recuperar e garantir vaga na final da pistola de ar 10 m.

Felipe, que conquistou ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto-2015, tinha um retrospecto na atual temporada confiante. Ele é líder do ranking mundial na pistola de ar 10 m, campeão das duas etapas de Copa do Mundo já realizadas neste ano.

O Brasil não subia no pódio na modalidade desde 1920, quando Guilherme Paraense e Afrânio da Costa ganharam medalhas. Felipe terá nova chance de ouro na quarta, 10, quando disputa na categoria pistola de ar 50 m.

