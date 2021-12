Federer divulga calendário de 2016 e só vai jogar um torneio no saibro

Atual terceiro colocado do ranking mundial, Roger Federer anunciou nesta quinta-feira, 17, o seu calendário provisório para a próxima temporada. O suíço surpreendeu ao divulgar que planeja disputar apenas um torneio no saibro no ano que vem, exatamente Roland Garros, único Grand Slam disputado neste tipo de piso.

Federer começa a temporada em Brisbane (Austrália), um ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália. Antes de passar pelo ATP 500 de Dubai (Emirados Árabes Unidos), ele joga em Roterdã (Holanda), ATP 500 que ele não jogou em 2015.

De Dubai ele segue para o Masters 1000 de Indian Wells (EUA), pulando de uma vez os Masters de Miami (EUA, no piso duro), Montecarlo (Mônaco), Madri (Espanha) e Roma (Itália). Os três últimos são no saibro. Treinando para Wimbledon, ele vai à Alemanha para o ATP 250 de Stuttgart e o ATP 500 de Halle.

Duas semanas antes da Olimpíada, Federer joga no piso rápido do Masters de Toronto (Canadá). Logo depois do Rio, o suíço planeja jogar o Masters de Cincinati e o US Open. Ele fecha a temporada jogando o Masters de Xangai (China), o ATP 500 da Basileia (Suíça) e o Masters de Paris.

