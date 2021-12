Família de Vinícius de Morais quer processar Comitê Olímpico

Parece que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 não foi marcada apenas por festa. Isso porque a família de Vinícius de Morais (1913-1980), que é coautor da música "Garota de Ipanema", ficou chateada porque o músico não foi homenageado durante a entrada da top Gisele Bündchen ao som da canção, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 5.

Na ocasião, apenas Tom Jobim (1927-1994) teve seu retrato estampado no telão. Por isso, a família de Vinícius pretende entrar com uma ação judicial contra o Comitê Organizador da Rio 2016. A organização estuda a possibilidade de homenagear o artista.

