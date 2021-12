Exame aponta 'pequena lesão' na atacante Cristiane

O exame de ressonância magnética feito na coxa direita da atacante da seleção brasileira de futebol feminino Cristiane constatou uma pequena lesão no bíceps femural. Maior artilheira do futebol olímpico, a jogadora passará por novos exames que irão definir se ela pode se recuperar para prosseguir na competição.

Segundo nota da Confederação Brasileira de Futebol divulgada na tarde de hoje (8), a ressonância magnética constatou também uma área inflamatória ao redor da lesão, o que era esperado. Cristiane deixou o campo carregada aos 21 minutos do segundo tempo da partida em que o Brasil derrotou a Suécia por 5 a 1, no Engenhão, e já está em tratamento fisioterápico.

A atacante, que tem 14 gols em 15 jogos disputados em quatro edições das olimpíadas, está fora do próximo jogo da seleção brasileira, amanhã (9), contra África do Sul, em Manaus. Com duas vitórias em dois jogos, o time da capitã Marta já está classificado para a próxima fase do torneio.

adblock ativo