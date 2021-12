Ex-piloto de F1 dá a volta por cima e é ouro no Ciclismo

Ex-piloto da Fórmula 1 e da Indy, o italiano Alessandro Zanardi conquistou nesta quarta-feira, 5, a medalha de ouro em uma das categorias do Ciclismo das Paralimpíadas de Londres. O atleta venceu a categoria H4, em que se pedala com as mãos.

Zanardi fechou a prova com 24min50s22, pouco a frente do segundo colocado, o alemão Norbert Mosandl. O terceiro lugar ficou com o norte-americano Oscar Sanchez, com o tempo de 25min35s26.

Em setembro de 2001, então com 34 anos, Zanardi sofreu um gravíssimo acidente quando disputava o GP de Lausitz, na Alemanha, pela Fórmula Indy - na época, chamada de CART. Seu carro foi partido ao meio após um choque com o canadense Alex Tagliani a quase 300 km/h.

O impacto foi tão poderoso e os danos tão graves que os médicos chegaram a acreditar que o piloto não tinha chances de sobrevivência. Mas Zanardi deu uma volta e tanto, e conseguiu sobreviver, para a surpresa de todos. Como sequela, restou a amputação das suas pernas.

Em menos de dois anos, o italiano já estava de volta às pistas, desta vez pelo Campeonato Mundial de Turismo, onde venceu algumas provas pilotando um carro adaptado. A volta por cima de Zanardi lhe rendeu o Prêmio Laureus, principal premiação do esporte mundial.

Em 2007, o italiano adotou a handbike, espécie de triciclo impulsionado pelas mãos, e resolveu dedicar-se ao Ciclismo como novo esporte. Em menos de cinco anos, Zanardi colhe o maior fruto da sua incrível superação: medalha de ouro nas Paralimpíadas de Londres, aos 45 anos.

Veja o acidente de Zanardi em 2001

