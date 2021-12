Etíope é ovacionado por torcedores em prova de natação

Sensação da natação nesta terça-feira, 9, o etíope Robel Kiros Habte, de 24 anos, foi ovacionado pelo público na prova dos 100m livre. Ele acabou a prova 10 segundos atrás dos seus concorrentes.

O melhor tempo de Habte nos 100m é 59s, mas nesta terça ele nadou para 1min04, terminando na última colocação. "Não foi meu [melhor] tempo hoje. Faço 59s, mas nadei 1min04. Não sei dizer por quê. Mas é uma edição de Jogos Olímpicos, é grande, e eu estou muito feliz", conta.

Etiópia é um país com tradição no atletismo, em provas de longas distância, o que contribui para o fato de Habte ser o único nadador profissional da Etiópia. "Sou o único nadador profissional da Etiópia. Somos um país de corrida - as pessoas crescem e só pensam em correr. Gosto da natação, mas o que eu queria era ser diferente", admite.

<GALERIA ID=20666/>

