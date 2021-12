Estou-decepcionada-comigo,-diz-judoca-brasileira-eliminada

Eliminada por ippon logo na sua estreia nos Jogos Olímpicos de Londres na categoria até 70 kg, a gaúcha Maria Portela, 24, afirmou que ficou decepcionada com o seu desempenho na luta contra a colombiana Yuri Alvear.

"Estou decepcionada comigo. Ela [Yuri Alvear] é uma adversária conhecida, mas demorei para entrar na luta", disse Maria Portela, que sofreu o ippon quando faltavam menos de três minutos para o final do combate.

"Não sei porque demorei para entrar na luta. Não consegui encaixar direitinho", acrescentou a judoca.

A técnica da seleção brasileira feminina de judô, Rosicleia Campos, afirmou que a judoca ficou esperando a adversária. "Ela [Maria Portela] ficou parada, esperando. Isso não podia acontecer", disse. "Ela merecia muito mais do que isso [a derrota na estreia]. Ela é uma guerreira completou."

Logo após a derrota de Maria Portela, Tiago Camilo estreou com vitória na categoria até 90 kg e avançou às oitavas de final da competição.

Até o momento, o Brasil conquistou duas medalhas na modalidade em Londres: ouro com Sarah Menezes e bronze com Felipe Kitadai.

Com as duas medalhas conquistadas até o momento, o judô é o esporte que mais faturou medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos com 17. Desde 1984, em Los Angeles-EUA, o país conquista pelo menos uma medalha em Olimpíada.

